VÍDEO Per què no has de sortir de casa enmig d'un tempesta elèctrica?´

Els experts apunten que la probabilitat que et caigui un llamp és d'una entre tres milions. És poc probable. Cal evitar refugiar-se sota d'un arbre en plena tempesta o no banyar-se ni passejar pel bosc quan cau un ruixat i així és pràcticament segur que mai no us caurà un llamp.Tanmateix, pot passar. És el cas de Daniel Modol, un noruec de 38 anys que va decidir sortir a la terrassa a enregistrar els llamps que veia a l'horitzó. De sobte, un soroll ensordidor ho va fer tremolar tot. Un llamp havia caigut a poc més de tres metres d'on era ell, afectant el sistema elèctric i els aparells de casa seva. Per sort, només va ser un ensurt.