"Paco" arañó un vehículo cuando estaba aparcando y dejó este parte y esta nota al dueño...



No me seas "Paco"

⬇ pic.twitter.com/uoLX6nPWF1 — Guardia Civil (@guardiacivil) August 22, 2017

La gent deixa notes als ascensors per recriminar alguna cosa als veïns i també als cotxes, quan tenen un xoc o una ratllada. És el cas d'en Paco -que probablement és un nom inventat-. La Guàrdia Civil s'ha fet ressò aquest dimarts d'un d'aquests casos per demanar a la població que facin comunicats d'accident de manera correcta.El cas és que en Paco va ratllar un cotxe "per accident" i el van veure els veïns. És per això que ha deixat aquesta "simpàtica" nota. La policia espanyola ja ha advertit que no és correcte fer aquestes anotacions i ha demanat a la població "que no faci com en Paco".