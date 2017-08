«​El Jueves» sorprèn amb una portada dedicada als atemptats

Desde Barcelona, aquí está la portada de esta semana. No tenemos miedo. Conocemos el mejor antídoto para combatirlo: el humor #NoTincPor pic.twitter.com/fs0VzAkqmY — El Jueves (@eljueves) 21 d’agost de 2017

La revista satírica El Jueves ha sorprès aquesta setmana amb una portada dedicada a l'atemptat de Barcelona . A les imatges hi apareix un grup de gent de diverses races fent un castell, amb un ambient festiu i amb la Sagrada Família com a rerefons. El titular de la portada és: “Barcelona som tots”.La revista ha publicat la portada al seu compte de Twitter, acompanyada d'un text totalment explícit: “Des de Barcelona, aquí està la portada d'aquesta setmana. No tenim por. Coneixem el millor antídot per combatre'l: l'humor. #NoTincPor”.La iniciativa ha tingut un gran ressò a les xarxes socials. Des del passat dilluns a la nit, quan es va fer la piulada, ja porta 3.500 retuits i 6.000 “m'agrades”.