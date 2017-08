El pare del nen de Rubí mort en els atemptats agraeix la tasca dels Mossos amb un emotiu detall

Un nen de 3 anys de Rubí es va convertir en una de les tretze víctimes que hi va haver en l'atemptat de dijous passat a la Rambla de Barcelona. Aquest dimarts, el pare del petit va acostar-se fins a la comissaria que el té a la ciutat del Vallès Occidental a fer-los entrega d'un "detall emotiu", tal com ha informat el Sindicat Autònom de Policia a través del seu compte de Facebook.Aquest detall és la imatge d'una joguina d'un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra i la foto del seu fill. "A partir d'ara teniu un àngel de la guarda més. Us protegirà quan el necessiteu, com vosaltres heu fet amb tantíssima gent aquests dies. Aquest àngel és el meu fill. Sou la millor Policia del món", asseguren des del cos que els va dir el pare.Tot seguit, un "humil sergent" del cos, insta als membres de la policia catalana a "encoratjar-vos sempre a donar el millor de cadascú de vosaltres. Amb la família, amb els amics, a la vostra feina...". "D'aquí uns mesos, unes setmanes o potser uns dies, ja no serem notícia, ni estarem a totes les portades, la vida continuarà, però les petjades que ja hem deixat, ningú ens la podrà prendre", rebla.