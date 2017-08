VÍDEO Emotiu «No Woman, No Cry» multitudinari a la Rambla en record de les víctimes

Els homenatges a les víctimes de l'atemptat de Barcelona i Cambrils se segueixen succeint. La pàgina de Facebook Playing for Change va penjar un vídeo protagonitzat per Clarence Bekker i el Litlle Light Gospel Choir cantant el clàssic de Bob Marley and The Wailers, No Woman, no Cry.La interpretació té lloc a la Rambla, on Younes Abouyaaqoub va conduir centenars de metres atropellant vianants i deixant 13 víctimes mortals, abans de fugir cap a la Zona Universitària, on va apunyalar mortalment Pau Pérez El vídeo, en poc més de 24 hores, ja ha aconseguit més de 6.800 comparticions i 300.000 reproduccions.