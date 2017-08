Impactant portada de «Charlie Hebdo» sobre els atemptats de Barcelona

El setmanari satíric francès Charlie Hebdo publicarà aquest dijous un nou número, el 1309, amb els atemptats de Barcelona i Cambrils en una impactant portada i un text molt contundent: "Islam, religió de peu... eterna!". A més del text, en els contundents dibuixos hi apareixen la furgoneta i dos cadàvers.Al gener del 2015, la revista amb seu a París va ser víctima d'un atemptat en el qual van morir 12 persones per part dos encaputxats. Entre els morts hi havia dos agents de policia i el director del setmanari, el dibuixant Charb. També van ser assassinats els ninotaires Riss, Cabu i Wolinski.A banda d'aquest, la revista ja va ser objecte d'un atemptat l'any 2011 , després de publicar una sèrie de caricatures de Mahoma. En aquella ocasió la redacció va ser atacada de matinada amb còctels molotov, provocant greus danys materials per culpa del foc.