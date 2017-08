Detingut a l'Aràbia Saudita un adolescent per ballar «La Marcarena» enmig del carrer

La policia de l’Aràbia Saudita ha detingut un adolescent de 14 anys que va ser gravat mentre ballava La Macarena en ple carrer de la ciutat de Yida, com a represàlia per un comportament que consideren “impropi” i que, a més, hauria entorpit el trànsit de la zona.El vídeo, de només 45 segons, s’ha convertit en un dels més compartits a les xarxes socials. En les imatges, hi apareix el menor amb samarreta i pantalons curts ballant la famosa cançó en un pas de vianants davant d’un grup de vehicles detinguts.Les autoritats van arrestar aquest mes un cantant saudita que havia fet un moviment de ball conegut com a “dab” durant una actuació en un festival de música a la ciutat de Taif. El moviment, que consisteix en aixecar els braços cap a un costat mentre s’abaixa el cap, està vetat per la Comissió Nacional per al Control de Drogues per considerar que anima al consum.Els ciutadans saudites figuren entre els més actius del món àrab en l’ús de les xarxes socials i internet s’ha convertit en un fòrum de debat i conversació sobre les rígides normes d’una societat marcada pel caràcter conservador.