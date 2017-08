Neymar «es queda» (uns dies) a Barcelona

Se queda 😂🤙🏽 @3gerardpique A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Aug 22, 2017 at 10:47am PDT

Volvió @3gerardpique 😂😂😂 A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 22, 2017 at 10:08am PDT

Amigos 🤙🏽 A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Aug 22, 2017 at 10:51am PDT

La mala relació entre Neymar i la directiva del Barça és ben diferent del bon ambient que hi ha amb els seus excompanys al Barça. Neymar ha viatjat aquest dimarts a Barcelona per visitar els jugadors del Barça i la bona relació s'ha fet evident a la xarxa social. També amb Gerard Piqué, amb qui el crac brasiler ha compartit una fotografia amb el famós "se queda".Amb aquesta visita s'ha reunit de nou el trident del Barça, amb Leo Messi, Luís Suárez i el mateix Neymar. Els tres cracs han tingut també un record per Piqué i han compartit una fotografia amb el comentari "volvió".Neymar s'ha reunit amb diversos jugadors del Barça entre els quals hi havia Rakitic, Douglas i l'exblaugrana, ara al PSG, Dani Alves. Tots ells s'han fet una fotografia fent gala de la seva bona relació.