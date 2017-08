La família d'una víctima de l'atemptat obre un «crowfunding» per pagar el funeral

Jared Tucker, amb la seva dona, Heidi Nunes

La família de Jared Tucker, nord-americà i una de les víctimes de l'atemptat de dijous passat a la Rambla de Barcelona, ha encetat una campanya de Crowfunding per cobrir les despeses del funeral de l'home, que anava acompanyat de la seva dona, Heidi, quan Younes Abouyaaqoub va recórrer amb la seva furgoneta centenars de metres de la turística via barcelonina deixant 13 víctimes mortals i un centenar de ferits.La campanya va ser oberta a la pagina gofundme.com fa només dos dies. En aquest temps, la família ja ha aconseguit recaptar 27.000 dòlars i serviran per, a banda de pagar les expenses del funeral, per cobrir els estudis de les filles del matrimoni, que celebraven un any de casats a la capital catalana.En la descripció del crowfunding, la família apunta: "Estimàvem en Jard, l'estimem, i estem molt agraïts que, durant aquest temps de confusió al món, encara puguem estar junts en moments de necessitat i donar-nos suport mútuament".