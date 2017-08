VÍDEO Un cantant atura el seu concert per denunciar una agressió sexual entre el públic

El cantant Sam Carter, del grup de metal "Architects", va aturar el seu concert al Festival Lowland a Holanda. Carter va deixar decantar per denunciar una agressió masclista a una jove que estava passant estirada per damunt del públic. El cantant va veure l'agressió i va etzibar: "No assenyalaré el merda que ho ha fet, però t'he vist agafant-li un pit. No és el teu puto cos i no s'agafa ningú en el meu puto concert!".Al vídeo, el cantant apareix visiblement enfadat i el públic li dedica una ovació. El missatge de Carter, però, no acaba aquí i llança una advertència: "Si se t'acudeix tornar a fer una cosa així te'n pots anar a la merda, fora d'aquí i no tornis més. Fem que aquest lloc sigui més segur per a tothom".