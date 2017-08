La frase de Trapero es fa viral convertida en una papereta del referèndum

La papereta del referèndum que inclou com a possible opció l'expressió de Trapero. Foto: Twitter

La frase de Trapero Foto: Jordi Calvís

És lamentable q després de la feinada dels @mossos molesti el català a les rodes de premsa. El @govern sempre les fa en català i castellà! pic.twitter.com/nc2DlvJ8w8 — Sergi Forcada (@sergifor) 21 de agosto de 2017

#BuenoPuesMoltBéPuesAdiós yo no hablo catalán y he entendido mejor a todos ellos estos dias q a Rajoy nunca — Rakel LS (@rakelnan) 21 de agosto de 2017

Como español, como andaluz, amigos catalanes: DISCULPAD. La mayoría no somos tan rancios como el tipo este #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós — Anhelarium (@Anhelarium) 21 de agosto de 2017

Pues aquí un manchego que no ve ningún problema en que los catalanes den ruedas de prensa en su idioma. 🤔 #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós — @rvbenv (@rvbenlange) 21 de agosto de 2017

En realidad el periodista no se fue, sigue en el edificio porque en la puerta pone "sortida" y no sabe lo que es. #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós — яκι (@ReichelGlz) 22 de agosto de 2017

Em posa molt burro que #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós també siga TT a València. Orgàsmic. — David_CompromísAlbal (@compromisalbal) 21 de agosto de 2017

"Bueno, pues molt bé, pues adiós" és l'expressió amb què el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va respondre dilluns a un periodista després que aquest marxés de la roda de premsa indignat perquè s'estava responent en català a una pregunta feta en català. La frase ha fet fortuna a la xarxa i s'ha convertit en tendència mundial. La seva viralitat s'ha vist representada amb milers de piulades, dibuixos, paròdies, productes per vendre com ara samarretes. Fins i tot s'ha fet difusió d'una papereta falsa del referèndum en què l'opció del "sí" és la frase de Trapero.La xarxa s'ha bolcat a favor dels Mossos i ha criticat que s'hagi volgut fer atacar el cos policial i el Govern per utilitzar la llengua pròpia de Catalunya, recordant també que les rodes de premsa sempre es fan en català i en castellà. De fet, el mateix conseller d'Interior va recordar que "no tenien cap problema" en respondre de nou en castellà.