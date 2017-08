Obliguen Johnson&Johnson a pagar 300 milions d'euros per vendre un producte cancerigen

Un tribunal de Los Angeles ha condemnat a la multinacional de Johnson & Johnson a pagar 417 milions de dòlars –l'equivalent a 353 milions d'euros– a Eva Echevarría, una dona que va desenvolupar un càncer després de l'ús regular d'unes pols de talc comercialitzades per la companyia. 70 milions són en concepte d'indemnització i els 347 restants responen als denominats "danys punitius".



La sentència critica l'omissió, per part de l'empresa, d'alguna indicació que advertís adequadament del risc de càncer associat a l'ús de productes amb talc, especialment el Johnson's Baby Powder. De fet, el cas d'Echevarría representa una de les més de 500 mil demandes pendents en tot el país interposades per l'ocultació d'informació de l'empresa.



"Estem agraïts pel veredicte del jurat en aquesta matèria", ha assenyalat el seu advocat Mark Robinson, qui també ha assegurat que Johnson & Johnson va tractar d'"ocultar la veritat durant molts anys". La companyia, per la seva banda, ha anunciat que apel·larà el veredicte perquè, segons paraules de la portaveu de l'empresa, Carol Goodrich, "estem convençuts de la seguretat de les pols de talc".