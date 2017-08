Incredulitat després que un restaurant cobrés els seus clients per aquest servei

Un restaurant a una imatge d'arxiu. Foto: Falco

Van a acabar cobrando hasta por los palillos... Uno pidas un vaso de agua en ciertos sitios, q t mandan al carajo — Contrabandista (@godnerad) 19 de agosto de 2017

Una despesa imprevista d'1,75 euros per persona en concepte de servei de bugaderia, concretament, pel canvi de les estovalles. Aquest és el càrrec extra que un restaurant ha començat a cobrar, davant de la sorpresa dels seus clients, que miraven amb sorpresa el compte. Els usuaris del restaurant, incrèduls amb el que veien, han decidit denunciar-ho públicament a les seves xarxes. "Acabaran cobrant-nos pels escuradents" ha assenyalat un usuari.Davant d'aquesta situació, el portaveu de l'associació de consumidors FACUA, Rubén Sánchez, s'ha mostrat crític i ha criticat el cobrament realitzat pel local, ja que aquest servei ve "implícit en el servei" i el qualifica d'"abús". "És com si et cobren per posar-te un got perquè et beguis l'ampolla de refresc", assegura. El tíquet ha desencadenat un seguit de comentaris, alguns amb humor, però molts altres condemnant l'actuació de l'empresa.Aquest ha estat l'últim cas d'abús relacionat amb preus, però no l'únic. "Lamentablement, en el sector de l'hostaleria hi ha establiments que cometen una llarga llista d'abusos davant els quals els usuaris han d'estar en guàrdia, denunciar i, per descomptat, negar-se a abonar conceptes que suposin una vulneració de la legislació", assenyala Sánchez.Per això, i amb el propòsit que el consumidor sigui conscient dels drets que tenen enfront dels estrepitosos i particulars cobraments d'alguns establiments, FACUA ha elaborat una llista amb 32 irregularitats que, recollides en el llibre Timocracia, destapen "300 paranys amb les quals empreses i govern ens prenen el pèl als consumidors".Cobrar un extra quan es demana gel per a un refresc, incloure els coberts en la factura, exigir el pagament per la neteja dels banys o indicar que la carn, el peix i el marisc tenen "preu segons mercat" són alguns dels abusos denunciats i congregats en la llista publicada.Així mateix, cal assenyalar que la no inclusió de l'IVA en la suma final del compte és "una pràctica expressament prohibida per la normativa de defensa dels consumidors, que obliga a indicar sempre preus finals", recorda el portaveu de FACUA. L'associació també ha utilitzat la publicació per advertir dels denominats plats parany, consistents a oferir un producte i servir un altre diferent de pitjor qualitat a cost fals.