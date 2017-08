Trapero, guitarra en mà, canta Serrat a la seva entrevista més personal

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sorgit com a nova estrella de la comunicació corporativa. El major ha conquistat la ciutadania, els seus companys de professió, els polítics d’un i altre color i la premsa – amb excepcions d’alguns periodistes estrangers, molestos pel fet que parlés en català durant les rodes de premsa–. Ara, Catalunya Ràdio ha recuperat una entrevista que li va concedir al programa Això és mordor ara fa un any.Al final de l’entrevista, Trapero s’anima i, guitarra en mà, canta Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat i Y sin embargo, de Joaquín Sabina. Trapero accepta de bon grat a aquestes dues propostes, però declina interpretar La Salchipapa de Leticia Sabater.Al començament de l’entrevista, Trapero confessa que els seus pares volien treure-li la idea de ser mosso del cap, però que ell no estava content amb la seva feina de funcionari administratiu a un Departament de la Generalitat –li avorria, diu– i l’any 1989 va convertir-se en mosso d’esquadra. La seva primera destinació va ser Girona.El major dels Mossos ja es va referir a la lluita antiterrorista en aquesta entrevista. “El terrorisme ha passat a ser una preocupació de primer nivell”, detalla Trapero, que en aquell moment veia les coses “en positiu”. “Les policies hem anat assolint, en nivells d’informació i coneixements” respecte als radicalitzats “que no tenen res a veure amb els que teníem fa cinc anys”. Trapero indica que molts cops diferents cossos policials arriben a la mateixa conclusió –que una persona s’ha radicalitzat– i creu que això és bo perquè vol dir que “flueix la informació”.Trapero ja va avisar que la seguretat mai es podia garantir “al 100%” però va defensar fa un any que “ajudaria” tenir accés a totes les xarxes de la policia internacional, com la Interpol. Ho va reclamar per millorar la “eficàcia” i la seguretat del país, però també “perquè tenim dret, perquè som la policia integral i de referència a Catalunya i perquè està a l’Estatut de Catalunya”.