VÍDEO Neymar esclata contra la junta de Bartomeu: «El Barça mereix molt més»

Segueixen augmentant les crítiques a la gestió de la junta encapçalada per Josep Maria Bartomeu. L'últim de criticar-los ha estat el darrer de marxar: Neymar Jr. El brasiler va realitzar un gran partit en la victòria per 6 gols a 2 del seu nou equip, el PSG, contra el Tolosa, amb 2 gols, 2 assistències i haver provocat un penal.Després del partit, Neymar va atendre els mitjans i no va callar. Aquesta vegada va carregar amb duresa contra la junta de Bartomeu, que havia aprofitat la 38a trobada de penyes per criticar el comportament del brasiler en la seva marxa. Neymar, doncs, va assegurar sentir-se "molt trist amb la directiva del Barça, que no són gent que hagi d'estar allà. El Barça mereix molt més".Preguntat per la situació esportiva del Barça, el brasiler desitja que "les coses millorin" i que "facin un equip que pugui competir amb qualsevol".