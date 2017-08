VÍDEO Així es comporta una diputada alemana mentre Schulz condemna els atemptats

L'expresident del Parlament Europeu, Martin Schulz, ara al capdavant dels socialdemòcrates alemanys de cara a les eleccions a la cancelleria de setembre, estava condemnant els atacs terroristes a Barcelona i Cambrils i rere seu la diputada, Eva Högl, comença a somriure i salutacions efusives algú.Un comportament que contrasta mentre Schulz està atenent els mitjans de comunicació i que s'allarga durant 20 segons. Una actitud que ha sorprès i ha rebut moltes crítiques.Per això, Högl ha penjat un comunicat al seu web demanant disculpes. La diputada indica que no sabia que el seu líder estava parlant dels atemptats i reitera que no s'estava burlant. Acusa als "agitadors de l'extrema dreta", en al·lusió a AfD (Alternativa per a Alemanya).