VÍDEO L'agraïment de Piqué als Mossos: «Un orgull tenir-vos a prop»

Gràcies @mossos per la manera que heu portat aquests dies tan difícils. Un orgull tenir-vos a prop. https://t.co/9TX0tIj9da — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 19, 2017

Gerard Piqué ha estat l'últim a sumar-se als agraïments massius als Mossos d'Esquadra per la feina i la gestió que han fet després dels atemptats a Barcelona i Cambrils. El jugador del Barça ha fet una piulada a Twitter en què agraeix la feina als policies i "la manera com han portat aquests dies tan difícils". El missatge acaba amb un "és un orgull tenir-vos a prop".El central blaugrana adjunta, a més, un vídeo compartit pels Mossos d'un dels diversos gestos d'agraïment ciutadà. Es pot veure un aplaudiment espontani per part de diverses persones davant d'agents de la policia catalana. A la xarxa, la tasca dels Mossos també ha estat molt aplaudida, tant pel que fa a la investigació com pel que fa a la gestió de la informació.El Barça juga aquest vespre contra el Betis en un primer partit de Lliga marcat clarament per l'atemptat de dijous. És previst un minut de silenci abans de començar i els blaugrana jugaran amb una samarreta d'homenatge a les víctimes en què lluiran el nom de "Barcelona".