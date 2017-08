Un nedador guarda un minut de silenci per les víctimes mentre la resta competeix

Un nedador ha volgut retre homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils abans de la prova en què competia, aquest dissabte, en el Mundial Màster que se celebra a Budapest, capital d'Hongria. Va sol·licitar a l'organització poder-lo fer, però els responsables no ho van creure convenient. Aleshores, el nedador, Fernando Álvarez, va decidir recordar les víctimes dels atacs terroristes pel seu compte.



Les imatges de Fernando Álvarez plantat mentre els seus rivals es llancen a l'aigua circulen per la xarxa després que les hagi publicat el Club Natación Cádiz, club al que pertany el nedador. Álvarez va quedar-se quiet durant un minut mentre la resta de nedadors marcaven un avantatge irrecuperable a la prova de 200 metres braça. El seu gest, però, ha valgut més que una victòria per fer-lo mediàtic.