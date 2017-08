VÍDEO Imponents minut de silenci i «You'll never walk alone» a Liverpool en homenatge a les víctimes dels atacs

Minut de silenci a Anfield en memòria de les víctimes de Barcelona. pic.twitter.com/G3I50RN83q — Pol Ballús (@polballus) 19 d’agost de 2017

L'emblemàtic estadi anglès d'Anfield, a Liverpool, ha guardat aquest dissabte un respectuós minut de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes a Catalunya del passat dijous. L'estadi, ple a vessar, acollia aquest dissabte a la tarda el partit entre el Liverpool FC i el Crystal Palace, que ha acabat amb victòria local per 1 a 0.En acabar el minut de silenci, els aficionats del Liverpool han entonat un emotiu You'll never walk alone dedicat a les víctimes del terrorisme. Aquesta cançó és un dels símbols del Liverpool FC i de la comunió amb la seva afició.