VÍDEO El detall de Marc Bartra amb les víctimes dels atemptats després d'un excel·lent gol

El futbolista català Marc Bartra, jugador del Borussia Dortmund alemany, ha tingut un bonic gest amb les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat dijous. L'ex del Barça ha marcat el segon gol del seu equip en el partit de la Bundesliga contra el Wolfsburg i ha homenatjat les víctimes del terrorisme en la seva celebració.Bartra, que ha xutat des del límit lateral de l'àrea i ha marcat un preciós gol, s'ha tret el braçalet negre que portava en memòria de les víctimes dels recents atemptats a Catalunya i l'ha besat insistentment. Tot seguit, abraçat pels seus companys d'equip, ha senyalat el cel amb ambdues mans.El gol de Bartra ha pujat al marcador, tot i que l'àrbitre ha interromput l'alegria per uns instants en comprovar al vídeo-àrbitre si hi havia o no fora de joc. Tot en ordre i gol vàlid.Cal recordar que Marc Bartra va ser víctima directa d'un atac terrorista dirigit contra l'autobús del Borussia Dortmund, fa uns mesos. El futbolista va ser ferit en un braç i es va perdre la resta de la temporada.