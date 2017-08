L'estrany fenomen que té lloc en fer un tuit amb les paraules «Partido Popular»

Los BOTs también dan RT! pic.twitter.com/dj1wZ4ygih — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 16 d’agost de 2017

¿Están programados también para darle FAV y RT si a "Partido Popular" juntas las palabras "corrupción", "ladrones" o "sobres"? — Biorn Borj (@BiornB) 16 d’agost de 2017

El problema no es que el Partido Popular tenga bots, el problema es que tiene votos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 d’agost de 2017

Dicen que el Partido popular usa bots para generar fav y rt.

¿hará lo mismo con los votos en las elecciones? — Trunks (@trunksenfurecio) 16 d’agost de 2017

Un usuari de Twitter ha descobert un estrany fenomen que té lloc quan s'escriu una piulada amb les paraules "Partido Popular" a Twitter. Tal com ha recollit ell mateix a través de captures de pantalla, cada piulada que conté les dues paraules de la formació presidida per Mariano Rajoy aconsegueix diversos m'agrades i retuits d'usuaris amb comptes falsos o "bots" ràpidament.La compra de seguidors o de robots que t'ajudin a promocionar la teva empresa, producte o persona públic és força comuna. Així, molts ho utilitzen per millorar, també, la reputació de la seva marca. Tot i això, com en aquest cas, pot arribar a ser contraproduent i el fet de detectar-ho, resta més credibilitat que no pas te'n dona.Evidentment, arran de la descoberta d'aquest usuari, molts n'han fet mofa, relacionant-los amb casos de corrupció o preguntant si, de la mateixa manera que compren usuaris i seguidors de Twitter, també deuen comprar els vots. O el mateix Gabriel Rufián, diputat d'ERC al Congrés, que ha mostrat la seva preocupació perquè considera que "el problema no és que el Partit Popular tingui bots, el problema és que té vots".