El PSG enfurisma el barcelonisme amb un tuit durant el partit amb el Madrid

Un Madrid molt superior es van imposar amb claredat a un Barça irreconeixible que en cap moment va ser capaç de dominar el partit (2-0). Només alguna conducció de Messi i el joc de Sergi Roberto al mig del camp van posar una mica de llum en un partit molt negre dels blaugrana. Els blancs van dominar pràcticament tot el partit, amb la sensació que van controlar el joc i el ritme durant els 90 minuts. Finalment, 2 a 0 amb gols de Marco Asensio i Karim Benzema, i un resultat global de la final de la Supercopa d'Europa incontestable: 5-1.A un dels clubs que li ha fet més gràcia aquesta victòria dels blancs ha estat el PSG. Durant la segona part del matx i quan el Barça ja perdia per 2 a 0, el compte de Twitter dels francesos ha fet una piulada amb una imatge de la seva nova estrella, Neymar, somrient amb la samarreta del club francès. Alguns han relacionat aquest tuit amb la pèrdua de prestigi que els blaugrana estan patint a causa dels dubtes a tots els nivells, tant futbolístic com institucional.Molts usuaris culers han volgut mostrar el seu malestar amb aquest comentari a les xarxes socials del PSG. Així, molts els han recordat la victòria a la tornada dels vuitens de la Champions League de la temporada anterior, quan el Barça va derrotar els francesos per 6 gols a 1, remuntant i acabant-los eliminant de la competició en un partit històric.