Fa pocs dies va trascendir que les capes de la Guàrdia de la Nit, personatges de la popular sèrie Joc de Trons, són catifes d'Ikea . Buzzfeed va explicar que la catifa podia ser el model Rens, que no es troba a Catalunya, però hi ha el model Ludde, semblant, i que val 49,99 euros. L'empresa ha aprofitat el moment i ha compartit a Facebook les instruccions per convertir les catifes en una capa. Tan sols calen unes tisores... I evidentment la catifa d'Ikea.