«No volaré», el nou èxit viral de Lo Pau de Ponts sobre el conflicte a l'aeroport del Prat

El showman i cantant, Pau Pinós, conegut popularment com "Lo Pau de Ponts", ha publicat una nova cançó aquest estiu. Després de la seva aclamada versió del Despacito , el també youtuber ara s'ha desplaçat fins a l'aeroport del Prat per, tot versionant el clàssic Volaré, denunciar la situació que s'hi viu a causa de la vaga dels treballadors d'Eulen Titulada a No volaré, Lo Pau de Ponts compta amb la col·laboració de Politus per versionar aquesta cançó de Domenico Modungo. Així, vestits com dos turistes amb camises de platja i davant l'atenta mirada de molts passatgers, canten asseguts a una nevera de platja coses com "tu t'imagines allà en un país tropical i et trobes a l'aeroport una cua descomunal" o "aquestos d'Eulen volen que els hi apugin lo sou i els directius creuen que amb el que cobren ja en tenen prou".