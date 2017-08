VÍDEO La simpàtica lliçó d’un camioner per avançar ciclistes sense risc

Un camioner avançant un ciclista i explicant com fer-ho correctament. Aquest és el contingut d’un vídeo que s’ha tornat viral a les xarxes socials per la lliçó que dona el conductor a aquells que van habitualment per la carretera. A més, el vídeo se situa al poble de les Preses i l’acció transcórrer per la carretera C-152 que travessa la població garrotxina.Les imatges s’han difós a través de la pàgina de Facebook del portal “ Yo Soy Notícia ”, una plataforma que explica diferents gestes individuals del món de l’esport. El vídeo ha tingut més de 600.000 reproduccions i ha estat compartit més de 7.000 vegades.Centenars de comentaris han obert debat a les xarxes sobre els avançaments a ciclistes. Esportistes i ciutadans han expressat la seva opinió en un vídeo que busca difondre les bones pràctiques quan es condueix.