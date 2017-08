VÍDEO El commovedor regal d'un jove a la seva àvia malalta d'Alzheimer

Com a homenatge a la seva àvia, recentment diagnosticada amb la malaltia d'Alzheimer, l'estudiant brasiler de periodisme Leonardo Martins, de 19 anys, es va tatuar a les costelles la carta que li havia enviat la seva àvia Lurdes, de 85 anys, el dia que va entrar a la universitat.



L'àvia, que ha criat el jove Leonardo gairebé durant tota la seva jove vida, ja feia un cert temps que, segons havia observat l'ara estudiant de periodisme, actuava de forma estranya: oblidava posar sal al menjar, no recordava l'edat que tenia, no es prenia les píndoles com feia habitualment…, fins que fa cosa d'un mes li van diagnosticar Alzheimer.



Al vídeo que ha publicat al seu compte de Facebook Leonardo hi explica que l’any passat "l’àvia em va escriure aquesta carta quan vaig entrar a la universitat. Tenia por de perdre-la, però això ara ja no passarà".



Per bé que Leo patia per com reaccionari l'àvia, al vídeo es veu que ella s’emociona i agraeix el gest. “Oh, Déu meu. No m’ho crec. T’estimo molt”, li diu plorosa i somrient, just abans de fer-li una abraçada.



A la carta que ara s'ha tatuat Leonardo, l'àvia Lurdes hi deia això:



"Estimat Leo, com m’agrada recordar-te de menut, somrient per a mi. Quan vas fer un anyet, va ser difícil fer-te somriure. Però de sobte vas somriure i vas aplaudir. Com és la vida, no? Avui et veig acabar l'escola i entrar a la universitat. Quina alegria per a mi! Que Déu t’il·lumini. Petons de l’àvia Lurdes, que t’estima molt. Enhorabona!"