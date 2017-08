Moren onze persones quan els cau un plataner al damunt a l'illa de Madeira

Pel cap baix onze persones han mort a la localitat de Senhora do Monte (a l'illa portuguesa de Madeira) quan ha caigut sobre la multitud que assistia a una cerimònia religiosa a l'aire lliure un plataner bord de grans dimensions, segons han informat diversos mitjans locals. A més, 35 persones més han resultat ferides, quatre de caràcter greu, segons la televisió pública portuguesa (RTP). Les víctimes estaven participant en un dels principals actes religiosos amb motiu de les festes patronals de l'illa.



El sinistre s'ha produïtr al costat de Largo da Fonte durant un romiatge a una església als turons de la localitat, des d'on es veu la capital de l'illa. Quan ha caigut l'arbre, un fals plàtan (auró blanc) d'uns 200 anys, desenes de persones estaven comprant i encenent espelmes al costat d'una font davant d'una imatge de la mare de déu de la Muntanya, durant els actes amb motiu d'aquesta festivitat. Aquesta font està envoltada de nombrosos arbres centenaris i atreu cada any a nombrosos habitants de Madeira durant la festa de la Muntanya.



De moment no hi ha confirmació oficial del nombre de víctimes. Protecció Civil de l'illa té previst oferir una roda de premsa aquesta mateixa tarda amb el balanç final de víctimes. Els ferits tenen en la seva majoria "fractures i ferides al cap", segons fonts de l'hospital Nelio Mendonca.



Segons diversos testimonis, l'arbre era molt antic, estava apuntalat des de fa pel cap baix dos anys i el tronc estava buit. Diversos veïns han assegurat que les autoritats havien estat advertides del perill d'ensorrament, especialment després de la caiguda de diverses branques del mateix exemplar el març d'enguany.