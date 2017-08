VÍDEO El descobriment de l'estiu: com fer els glaçons més de pressa?

[youyube]http://www.youtube.com/watch?v=JjrNPP54vm0[/youtube]

No és cap broma: resulta que per fer els glaçons més ràpidament a les glaçoneres que habitualment posem al congelador, especialment a l'estiu, hem d'omplir els motlles…, d'aigua calenta!Efectivament, si ho fem així, els glaçons triguen menys a produir-se. I no solament es refreden més ràpidament, sinó que els glaçons queden estèticament més bonics i menys tèrbols.Tot això és per causa de l'anomenat efecte Mpemba , l'enunciat del qual diu que en algunes circumstàncies l'aigua calenta es congela abans que l'aigua freda. Aquestes circumstàncies es donen quan la diferència de temperatura és superior a 30 ºC.Fins ara els científics no han estat capaços de trobar una explicació satisfactòria a aquest efecte. No obstant això, molts han estat els que han proposat teories sobre la base de mecanismes com "fusió de gebre", "gasos dissolts", "superrefredament”, "evaporació" i "convecció", tal com s'explica en el vídeo.