VÍDEO Kilian Jornet s'imposa per cinquena vegada en la mítica Sierre Zinal

ha tornat a una de les seves carreres preferides del calendari, la Sierre Zinal, i ha inscrit el seu nom per cinquena vegada en la història de la prova. Jornet torna sempre que pot a aquesta cita helvètica que, amb els seus 31 km i 2.200 m de desnivell positiu, és una de les més populars del calendari de les curses de muntanya. L'atleta de la Cerdanya va creuar la meta el primer amb un temps de 2h33'05 '' i ha aconseguit la seva cinquena victòria, igualant el rècord del mexicà Ricardo Mejía. "Estic molt content amb aquesta cinquena victòria. Quan vaig començar, Mejía era un ídol i mai no vaig pensar que podria igualar-lo amb aquestes 5 victòries", va valorar Jornet.Després de passar les últimes setmanes a Tromsö, a Noruega, organitzant la Tromsö Skyrace , Kilian Jornet va viatjar als Alps suïssos per gaudir d'una les seves carreres favorites, la Sierre Zinal. Coneguda com la cursa dels cinc 4.000, presenta un recorregut envoltat de paisatges i cims emblemàtics i transcorre principalment per camins forestals, estrets i pedregosos senderols i durant més de la meitat del recorregut a més de 2.000 m d'alçada.Nombrosos corredors amb opció a victòria van prendre la sortida aquest diumenge 13 d'agost des de Sierre (533 m), en una prova molt ràpida, poc tècnica, en la qual sempre es viuen interessants duels entre corredors de diferents disciplines: atletes de muntanya, d'asfalt o vinguts del món de l'orientació.Jornet ha sortit ràpid i al km 2,5 ha començat a marcar el ritme al costat de l'anglès. Al pas per Ponchette (1.870 m, km 7,5), seria quart a escassos segons del líderque marxaria al capdavant d'un grup format per set corredors. 4,5 km més tard, a Chandolin (2.000 m, km 12), serien els mateixos atletes els que continuarien liderant la prova, ara amb Jornet de nou primer. Amb 20k m ja completats, a Weisshorn (2.337 m, km 20) arribaria un moment decisiu de la cursa: l'arribada al sostre de la prova a Nava (2.425 m) i un tram de baixada fins arribar a la meta situada a Zinal (1.680 m). El colombià, al seu pas per Weisshorn, obriria una mica de distància respecte a la resta de corredors, quedant-se a pocs segons d'ell Ndungu i Simpson i, Jornet, a 57''."La cursa ha sortit molt ràpida, amb el kenyà Ndungu, amb, amb els colombians i amb Rob ... A la pujada he estat amb ells, després a la plana m'han tret un minut però sempre he mantingut el contacte i en la part final, he anat pujant posicions". Jornet se sentiria fresc per afrontar l'últim tram i acabaria per aconseguir el liderat en el descens per entrar en meta, entre els aplaudiments del nombrós públic, a 2h33'05'', tot aconseguint la seva cinquena victòria a la Sierre Zinal, una prova que ja va guanyar els anys 2015, 2014, 2010 i 2009."He passat Rob a la part final. Estic molt satisfet perquè sempre és una carrera molt difícil. El nivell és molt alt i en un any en què no he corregut massa i he fet més muntanya, m'agrada veure que també puc córrer ràpid", ha explicat Jornet. A 14 segons d'ell arribaria el britànic(2h33'19 ''), mentre quecompletaria el podi (2h34'03'').Després de vèncer per cinquena vegada a Sierre Zinal, Kilian Jornet participarà a la mítica UTMB a principis de setembre.