Sala-i-Martín carrega contra el periodista Xavier Bosch i defensa Gerard Piqué

Xavier Sala i Martín i Germà Bel, en un acte a Deltebre. Foto: Roger Segura

Xavier: el "trauma pel Barcelonisme" no es el tweet de @3gerardpique. El trauma es la incompetència dels teus amics. https://t.co/TYqpwqlwNi — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) August 15, 2017

I qui juga amb els sentiments no és @3gerardpique sinó els que protegiu a qui ha destruit, guiats per l'odi, el millor equip de la història. — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) August 15, 2017

Dures paraules de Xavier Sala i Martín a Twitter per un article del periodista Xavier Bosch en què critica Gerard Piqué. L'article afirma que el central del Barça es va equivocar publicant la fotografia de Neymar amb el "se queda", "un error de conseqüències traumàtiques per al Barcelonisme". Aquest ha estat, segons Bosch, el principal error de Piqué, i no l'autogol contra el Reial Madrid a l'anada de la final de la Supercopa d'Espanya.Bosch fa referència a les paraules de Pep Segura, mànager esportiu del Barça, que just després del partit va assegurar que la clau havia estat el primer gol, en l'errada del central català.Davant d'això, l'economista Xavier Sala i Martín ha fet dos piulets criticant el periodista i la seva suposada afinitat amb l'actual junta directiva. L'economista assegura que "el trauma" és "la incompetència dels teus amics", fent referència a la junta directiva, amb qui, segons Sala i Martín, Bosch té afinitat. I ha anat una mica més enllà afirmant que "qui juga amb els sentiments no és Piqué, sinó qui protegeix qui ha destruït el millor equip de la història guiats per l'odi".