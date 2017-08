Un cartell en un vàter per a «dones, homes i gais» desferma la polèmica

La polèmica ha esclatat a Itàlia després que l'associació Lea ( Liberamente e Apertamente ) hagi denunciat al seu Facebook que en un vàter del bed and breakfast (dormir i esmorzar) Tenuta Le Camporelle, a Cavallino (a la provincia de Lecce, a la regió de Puglia), hi ha un cartell on de forma gràfica i escrita se separa el lavabo entre dones, homes i gais.Els activistes LGTBQI manifesten que "la ignorància i el mal gust generen discriminació i homofòbia" i exigeix al local en qüestió que elimini el senyal per a gais i demani perdó a tota la comunitat. De fet, advoquen perquè als lavabos públics dels locals l'únic senyal sigui el de "Gender Free" (Gènere lliure), sense cap mena de distinció per raó de sexe o orientació sexual.