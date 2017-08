VÍDEO Dura baralla entre un conductor d'autobús i dos turistes a Eivissa

Un usuari de Youtube ha penjat un vídeo a la xarxa en què es pot observar com s'esbatussen un conductor d'autobús i dos passatgers –tots tres de nacionalitat espanyola– a l'estació d'autobusos de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, en un dels indrets habituals del turisme de borratxera.Segons el diari Ara Balears, ni l'Ajuntament de Sant Antoni ni la Guàrdia Civil d'Eivissa no han respost a la seva petició d'informació quant als motius de la baralla o si s'ha fet algun tipus de denúncia. El Consell Insular, per la seva banda, ha aclarit en un comunicat que el conductor d'autobús no fa feina per a cap de les línies de servei públic, sinó per a una empresa privada que, segons ha indicat, és "un servei discrecional que té contractat al marge de les concessions públiques". Tanmateix, des de l'executiu illenc han volgut condemnar l'agressió i mostrar el seu rebuig cap a "aquest tipus de comportaments".