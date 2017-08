Desvien tres vols per «olors perilloses» als avions

L'aerolínia JetBlue investiga les males olors que han provocat molèsties importants a la tripulació i als passetgers, i que ha obligat fins i tot a desviar tres avions en només dues setmanes, segons explica la cadena CBS. Dimarts passat, un avió que volava de Boston a San Diego va haver de fer un aterratge d'emergència a Buffalo i el pilot i dos membres de la tripulació van haver de ser atesos per culpa de la mala olor.Va passar quelcom semblant a Miami, on diverses ambulàncies també esperaven un vol provinent de Barbados en què alguns passatgers patien mal de cap i fins i tot un havia necessitat oxigen artificial. El tercer cas, com recull el HuffPost va passar a Oklahoma City en què una forta pudor va obligar a realitzar un aterratge d'emergència i fins a cinc persones van haver de ser traslladades a l'hospital.L'origen d'aquesta pudor, segons han assegurat responsables de la companyia a la CBS, podria trobar-se en els gasos que emet el motor de l'avió, que arribarien sense filtrar als passatgers i a la tripulació. Els fets estan sent investigats per les autoritats.