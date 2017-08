Els culers a Twitter esclaten contra la gestió de Josep Maria Bartomeu

Noche de mobilización azulgrana en twitter, el #BartomeuDimiteYa es TT mundial! — Gerard Romero (@gerardromero) August 14, 2017

the difference between a legend and a destroyer #BartomeuDimiteYa pic.twitter.com/p0u0f5bqnC — TM21-FUTURE (@ibrahimakkad77) August 14, 2017

I've been waiting for this man to be a key player for several years. Once he proves himself we tell him he doesn't belong? #BartomeuDimiteYa pic.twitter.com/OV8VmPLXKj — #BartomeuDimiteYa (@MasiaMessi) August 15, 2017

LaMasia is dying young players rightfully see no future in the club all of this cz of Barto & co! Time to go! #BartomeuDimiteYa pic.twitter.com/2TxrQUm1oJ — Goal Digger (@FCBGoalDigger) August 14, 2017

The #BartomeuDimiteYa reached 1 major Spainish radio, 1 major Catalan radio and 1 catalan journal + international sport twitter accounts!!! pic.twitter.com/vNXM5y5i6K — Julian (@ElaficionadoFC) August 14, 2017

Una planificació esportiva incerta, una política de comunicació confusa, fitxatges que no arriben i no il·lusionen, la sensació que no hi ha recanvi als jugadors que ho han guanyat tot amb el Barça... I una dolorosa derrota contra l'etern rival fa tan sols dos dies. Tots aquests ingredients han fet esclatar la massa culer a Twitter, que ha convertit en trending topic mundial l'etiqueta "Bartomeu dimiteix ja".Les crítiques cap a la gestió de la junta directiva blaugrana s'han incrementat aquest estiu, i l'última qüestió que no ha acabat d'agradar a bona part dels culers ha estat el fitxatge de Paulinho, exjugador del Guanghzou xinès que arriba al Barça per un preu molt elevat tenint en compte que té 29 anys i arriba d'una lliga poc competitiva com és la xinesa: 40 milions d'euros.Per totes aquestes qüestions, la junta del Barça viu un dels seus moments més complicats al capdavant del club. Entre les crítiques habituals dels culers contraris al president Bartomeu destaca la poca cura del planter -dilluns van comunicar a Sergi Samper que no tindria fitxa amb el primer equip i el futur de Sergi Roberto és incert- i la manca d'una planificació esportiva clara -els jugadors que durant l'última dècada ho han guanyat tot es van fent grans i no sembla que s'hagi pensat en el relleu. Pel que fa a l'àmbit extraesportiu, els problemes judicials i el fet que el club hagi pagat amb el seu nom el complex fitxatge de Neymar tampoc ha agradat a bona part del socis blaugrana.