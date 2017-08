Lucía Etxebarría confessa que van robar-li durant els Sanfermines mentre tenia relacions al carrer

Hago constar que tenía 20 años. https://t.co/jp1kBlTT22 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 13 de agosto de 2017

L’escriptora Lucía Etxebarría ha sorprès a tothom amb la confessió que va fer aquest diumenge en el programa Mad in Spain, el debat de Telecinco presentat per Jordi González. Durant la quarta entrega del debat, l’escriptora ha carregat contra diverses festes populars que se celebren a l’Estat perquè, segons el seu punt de vista, promouen el consum no moderat d’alcohol i, a més, el maltracte animal.Enmig d’ aquest debat , l’escriptora ha admès que ella mateixa va viure en primera persona una experiència similar i ha confessat que en uns Sanfermines li van robar “mentre estava completament borratxa tenint sexe en ple carrer”. “M’he emborratxat, m’he llençat a l’aigua, m’han robat i, a més, em van robar tot en uns Sanfermines mentre estava completament borratxa mantenint sexe amb algú al carrer”, ha dit.La guanyadora del premi Planeta ha deixat clar que ella ha estat sempre la reina de les festes, ja que ha fet “de tot menys torturar animals”. Amb aquesta trajectòria a les esquenes, Etxebarría s’ha atrevit a dir que “els joves han perdut el nord amb l’alcohol a les festes”. L’escriptora, però, ha volgut matisar després a Twitter que tot això va passar quan tenia només 20 anys.