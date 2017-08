VÍDEO Uns joves «apallissen» un ninot de Rajoy a les festes populars d'Argentona

👉 Conquerim la #República Catalana peti qui peti! Acció a Argentona durant la Garrinada al concert de Zoo.



Votem #UnSíRevolucionari pic.twitter.com/1qSppKWLEt — Assemblees de joves (@assembleesjoves) 7 de agosto de 2017

Un ninot amb la cara del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va ser "apallissat" durant les festes populars d'Argentona, al Maresme. El vídeo difós a Twitter mostra l'acció, que es va produir durant un concert de DJ ZOO el passat 4 d'agost, en el marc de La Garrinada 2017, que se celebra en aquest municipi governat per la CUP.Les imatges mostren com un grup d'activistes d'Assemblees de Joves accedeix a l'escenari, instal·la un ninot amb la cara de Rajoy i col·loca una pancarta amb el lema "L'1-O votarem", en defensa al referèndum d'autodeterminació. En aquest moment, el jove dona un cop amb un bastó al ninot de Rajoy, que surt disparat, mentre el públic continua proferint crits d'independència. L' Assemblees de Joves per la Unitat Popular ha reivindicat l'"acció" per "conquistar la República Catalana peti qui peti" en els seus perfils a les xarxes socials.