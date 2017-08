La solució definitiva per a aquells que van comprar la samarreta de Neymar

Neymar amb la samarreta del seu nou equip, el PSG Foto: PSG

A ver quien es el guapo que se lo explica a este chaval... pic.twitter.com/2l27dJHwkN — Jordi Évole (@jordievole) 13 de agosto de 2017

Que haga lo que ha hecho este niño del @SevillaFC pic.twitter.com/f9kn0cZOe2 — MariaJose Gil Medina (@gilmedin) 13 de agosto de 2017

La marxa de Neymar ha cabrejat a molts culers, però especialment a aquells que es van comprar la seva samarreta amb els colors blaugrana. Alguns van reaccionar de forma airada, exigint que els tornessin "els seus 150 euros" que havien invertit, mentre d'altres s'ho prenien amb humor i la revenien a Wallapop sota el nom de "la samarreta del traïdor" . "Ideal per a cremar-la a la foguera de Sant Joan", deia un seguidor culer, que assegurava que la samarreta, "a diferència del jugador, no és falsa".Durant el clàssic que ahir va enfrontar el Barça i el Madrid al Camp Nou, el periodista Jordi Évole va pujar una imatge d'un nen que vestia la samarreta del Neymar a l'estadi. "A veure qui és el «guapo» que li ho explica a aquest xaval", ironitzava el presentador de La Sexta. Una internauta li ha donat una solució a Évole, recomanant-li que faci com un jove seguidor del Sevilla. El nen va optar per "tunejar" la seva samarreta de Vitolo, en la qual es podia llegir: "Una merda per a Vitolo".