Carlos Sobera esclata contra els que critiquen els concursants del seu programa

Podra no gustaros el programa. Y lo respeto. Pero no insulteis a gente tan honesta como vosotros. Porque eso si es patetico. — Carlos Sobera (@carlos_sobera) 11 de agosto de 2017

Carlos Sobera presenta el programa de cites First Dates a Cuatro, i des de fa unes setmanes també es fa càrrec del concurs The Wall a Telecinco la nit dels divendres. En aquest programa, els concursants han d’encertar unes preguntes i després poden guanyar diferents premis en funció de la sort que hagin tingut llençant unes boles a un panel. Molts espectadors del programa el comenten a les xarxes, sovint amb dures crítiques. Altres asseguren fins i tot que són actors i estan sobreactuats.Fart de les crítiques, durant l’emissió del vuitè programa Carlos Sobera va sortir a defensar els seus concursants. Ho ha fet a través de Twitter, on ha demanat que es deixi de “ser injust amb els concursants” perquè “ni són actors, ni subnormals”, sinó que “són persones que s’il·lusionen i que pateixen”.