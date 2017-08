Un jove català vol ser un «cíborg» i s'implantarà un baròmetre per predir el temps

La Fundació Cíborg es va crear a Barcelona fa set anys per reivindicar el dret a implantar-se tecnologia al cos sense cap raó mèdica. Els seus promotors defensen que el que fan és ajudar a "expandir els sentits i les habilitats" de les persones a través de la cibernètica, convertint-se així en "cíborgs". Ara, un jove català s'implantarà un baròmetre a l'orella per poder predir el temps, segons explica El Confidencial . Manel Muñoz, un estudiant de fotografia de 20 anys que viu a Barcelona, va ser un dels primers a interessar-se per aquest moviment."És una cosa a la qual no estem acostumats, però no és tanta ciència ficció com sembla", assegura el jove. La idea li va sorgir el novembre passat, quan va començar un projecte fotogràfic en el qual es van barrejar els conceptes de tecnologia i naturalesa. "Al final va ser com un, hòstia!, estic flipant molt amb això de l'home i la màquina i realment la culminació és que jo em converteixi en l'home-màquina. Em xifla", ha explicat Muñoz.Muñoz comptarà amb l'ajuda de Neil Harbisson i Moon Ribas, els activistes que van crear la Fundació Cíborg el 2010. "Jo m'he trobat força rebuig per part del meu entorn, però ells em proporcionen els contactes i em donen un cop de mà amb les despeses econòmiques. Des que vaig descobrir la fundació, es podria dir que visc gairebé amb ells", ha afirmat el jove.