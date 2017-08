VÍDEO Així ha estat el primer gol de Neymar amb la samarreta del PSG

GOOOOOOOL! Neymar scores for PSG to mark dream debut after signing from Barcelona pic.twitter.com/oCw8EgOYcu — Goal (@goal) 13 d’agost de 2017

Neymar Jr. es va convertir ara fa pocs dies en el fitxatge més car de la història del futbol. El PSG va pagar 222 milions al Barça per aconseguir que l'astre brasiler aterrés a la capital francesa per convertir-se en l'estrella de l'equip. Aquest mateix diumenge ja va debutar i ho va fer davant del Guingamp en la segona jornada de la Lliga Francesa. Neymar va participar en la victòria per 0 a 3 marcant l'últim gol i fent una assistència.A continuació podeu veure també un vídeo amb els millors detalls de qualitat que va deixar el brasiler en el seu debut.