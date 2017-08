Les maldestres traduccions a l'anglès de l'Ajuntament de Sevilla

Nuevos carteles turísticos en Sevilla..a quién habrán encargado la traducción. Mae mia pic.twitter.com/U3QP3FnDvk — Miguel Angel dBenito (@dbenitosa) 11 d’agost de 2017

Tanto cargo político enchufado a comer del bote en @Ayto_Sevilla que salen indicaciones turísticas con traducciones estupendas. Como estas: https://t.co/LoIzq0gMQ5 — Juan Carlos Romero (@juanca_sev) 13 d’agost de 2017

Pues eso is like esto. From the lost to the river :D pic.twitter.com/8NLhlZzY1V — Toni Marco™ (@Toni_Marco) 11 d’agost de 2017

Tranquilos! Ya me encargo de la traducción...😎😜 pic.twitter.com/8cMJdBrD17 — The Dark Knight (@luislo1969) 12 d’agost de 2017

Traduce Ana Botella — Miguel Girolle (@MiguelGirole) 13 d’agost de 2017

Los caballos 🐎🏇🐎🏇🐎 de Bonanza.. Chiquito de la Calzada lo hubiera bordado. In a hand a more now. pic.twitter.com/ocULfATMBu — trescomacatorce 🚀 (@rllorens314) 12 d’agost de 2017

Sevilla és una de les ciutats més turístiques de l'Estat espanyol. Milions de visitants recorren els carrers de la capital andalusa al llarg de tot l'any. Per facilitar-los les coses, l'Ajuntament ha decidit traduir a l'anglès els rètols turístics. Ara bé, els usuaris de les xarxes socials -sempre implacables- no han tardat a fer visibles els errors.L'usuari @dbenitosa, encarregat d'obrir la llauna a Twitter, es pregunta a qui li haurà encomanat les tasques de traducció el consistori sevillà. La seva publicació ja té gairebé 3.000 retuits i acumula gairebé 300 respostes.A partir d'aquí, les respostes a aquest tuit i les bromes sobre els rètols no s'han fet esperar.