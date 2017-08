La xarxa carrega contra l'equipació del Madrid al Camp Nou

Supercopa: quien es el subnormal que ha autorizado esa equipación secundaria al Madrid? Para un daltónico es un horror distinguir equipos. — Roger Senserrich (@Egocrata) August 13, 2017

Que alguien me explique por qué el Madrid no juega de blanco. Se distingue perfectamente de la primera equipación del Barça, no lo entiendo. https://t.co/L074Ce1xVT — Kuku (@KukuRM) August 13, 2017

Que el Madrid se confunda con el Barça en su equipación. Ya no creo que podamos ir más allá en la tontería del marketing. Felicidades. — Política i Esport (@MarcJaraGimeno) August 13, 2017

Un dolor de ojos para el espectador la equipación turquesa con el rival vistiendo de azulgrana. Cuesta hasta distinguir a los equipos. — Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) August 13, 2017

Antes te cambiabas de equipación cuando se confundían las camisetas.

Ahora te cambias de equipación PARA QUE se confundan las camisetas. — ZAID (@zaid5X5) August 13, 2017

Entendible el tema del marketing, pero en El Clásico el Real Madrid debería salir SIEMPRE con su imperial equipación blanca. #PareceFIFA17 — Invictos (@InvictosSomos) August 13, 2017

La xarxa no ha vist amb bons ulls l'equipació que el Madrid ha lluït en el partit contra el Barça al Camp Nou. De fet, han tingut dificultats per distingir-la dels blaugranes en el partit de la Supercopa. "Per a un daltònic és un horror distingir els equips", ha lamentat un usuari de Twitter.Fins i tot el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, s'ha sumat a les crítiques a l'equipació dels blancs. "Juga el Barça contra la gespa", ha piulat amb la seva ironia habitual. De fet, ha estat el primer cop a la història que el Madrid no ha jugat de blanc al Camp Nou.