Muy bien lo de Paulinho. pic.twitter.com/Woj4WkF4bU — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 12 d’agost de 2017

Gabriel Rufián, reconegut seguidor del RCDE Espanyol, ha utilitzat Twitter per mofar-se del fitxatge de Paulinho, el centrecampista brasiler de 29 anys que aquest dilluns serà presentat com la nova flamant incorporació del Barça. Paulinho, que arriba des del Guangzhou Evergrande i pel qual el club ha pagat 40 milions d’euros, no acaba d’il·lusionar els culers.Coneixedor d’aquest fet, el diputat d’ERC ha fet al·lusió a aquesta manca d’expectació que desperta Paulinho i l’ha comparat amb una altra contractació fallida del Barça, la d’Emmanuel Petit, la fotografia del qual ha adjuntat al tuit.