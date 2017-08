El truc per saber de quin país venen els ous que compres

La crisi provocada pels ous contaminats amb pesticida afecta ja a més de 15 països, segons la Comissió Europea. Els ous estan contaminats amb fipronil, un pesticida prohibit per desinfectar les aus de corral, però aprovat per a gossos i gats. De moment, s’han detectat casos a Bèlgica, Holanda, Alemanya, Suècia, Regne Unit, França, Àustria, Polònia, Romania, Eslovàquia, Dinamarca, Eslovènia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Suïssa i Hong Kong. A l’Estat, també s’han localitzat ous contaminats a Biscaia, però no han arribat a entrar a la cadena d’alimentació.Els experts avisen que el consum continuat d’aquest insecticida pot ser perillós, ja que només és perjudicial en grans quantitats. Sí que és aconsellable no consumir-los, sobretot per evitar que els nens i les embarassades s’exposin a possibles perills. Els inspectors alimentaris estan repassant tots els productes, també els derivats, per controlar la crisi.Els ous produïts a l’Estat estan exemptes de cap risc. Saber de quin país venen els ous és fàcil i es pot fer a través de la inscripció que tenen. El primer número descriu com ha viscut la gallina que ha posat l’ou: 0 si és un ou ecològic, 1 si és de gallines camperes, 2 si és de gallines de sol (un procés semi-industrialitzat i on els animals acostumen a tenir poc espai per moure’s) i 3 si són ous de gallines de gàbia, sense capacitat de moviment.A continuació, apareix el codi del país de la UE del qual provenen els ous. Per exemple, ES correspon a l’estat espanyol, mentre BE a Bèlgica, NL als Països Baixos i DE a Alemanya. Finalment, els últims números corresponen a la granja concreta. Aquest últim apartat ha facilitat la traçabilitat i ha permès identificar els lots que s’havien de retirar.