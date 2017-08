​David Muñoz: «És el primer semen que tasto i m'ha encantat»

Semen de pulpo a la brasa ... primer semen que pruebo y me ha encantado ( no será el último) !!!😁 😲😲😲😲😲 Shirako (milt) of octopus grilled ...my first time and love it ( will not be the last one ) !!!!😁😲😲😲😲😲 Sushiso Masa Tokyo ❌⭕️🐽⚡️🍣🍣🍣🇯🇵🇯🇵🇯🇵 Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 6:57 PDT

El mediàtic cuiner David Muñoz ha sorprès als seus seguidors amb un nou plat que ha provat: "Semen de pop a la brasa... Primer semen que tasto i m'ha encantat (no serà l'últim)", ha publicat al seu compte d'Instagram acompanyat d'una fotografia d'aquest experiment culinari. Muñoz es troba a Tòquio, on està tastant diferents ingredients japonesos que li inspirin idees per a oferir noves creacions culinàries i sabors per al seu restaurant, el DiverXO.Concretament, el cuiner ha visitat el restaurant Sushiso Masa, on ha tastat el semen de pop a la brasa, un plat difícil de reconèixer pels que no havien sentit a parlar mai d'ell. Muñoz ha assegurat que el Sushiso Masa és el "millor restaurant japonès" al que ha anat mai i ha animat a tastar els més de 40 plats "absolutament sorprenents, creatius i únics" que tenen. Durant la seva aventura al país nipó, la parella de Cristina Pedroche ha compartit amb els seus seguidors cada menjar que ha tastat.