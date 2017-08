L'aplaudida reflexió de Dani Mateo sobre el turisme

Problemas con el alquiler, problemas con el turismo... Y si el problema fueran los salarios? No sé, digo... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 11 de agosto de 2017

Els efectes del turisme massiu i l'anomenada "turismofòbia" són un dels temes més candents d'aquest estiu. Sobretot, arran de la marxa d'aquest dissabte a la Barceloneta , en la qual els veïns van envoltar la platja per denunciar l'incivisme del turisme de borratxera i l'expulsió dels veïns per la proliferació dels pisos turístics i l'augment dels lloguers. Ara, Dani Mateo s'ha capbussat en el tema amb un senzill tuit que ja porta més de 2.000 retuits."Problemes amb el lloguer, problemes amb el turisme... I si el problema fossin els salaris?", es pregunta Mateo. La reflexió del presentador d'"El Intermedio" la comparteixen també alguns veïns del barri, que asseguren que els preus que paguen els turistes quan visiten Barcelona és irrisori comparat amb el que estan acostumats als seus països d'origen. De moment, el moviment veïnal continua en lluita per no haver de suportar " cap estiu més com aquest ", com diu el seu lema.