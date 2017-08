El comiat d'una llegenda: Usain Bolt, «el llamp»

Aquest dissabte s'acomiada de la competició el millor velocista de tots els temps, Lightning Bolt, Usain Bolt. L'atleta jamaicà que ha batut tots els rècords tancarà la seva carrera aquesta nit, a Londres en la prova de 4x100m relleus.El Mundial que se celebra a terres britàniques és l'escenari escollit per Bolt per cloure una etapa de la seva vida carregada d'èxits esportius. Tot i que abans en categories junior ja havia aconseguit medalles d'or, la llegenda del jamaicà comença l'any 2008, en els Jocs Olímpics de Pequín, a la Xina. En aquest esdeveniment esportiu, l'atleta es va penjar la medalla d'or en tres proves: 100m, 200m i 4x100m relleus.Des de llavors, Bolt només ha seguit recollint medalles d'or, ja que fins al 2017, en totes les competicions que ha participat ha acabat pijant al lloc més alt dl podi. El jamaicà ha corregut en el Campionat del Món a Berlín (2009, Alemanya), Campionat del Món a Daegu (2011, Corea del Sud), Jocs Olímpics de Londres (2012, Regne Unit), Campionat del Món a Moscou (2013, Rússia), Campionat del Món a Pequín (2015, Xina), Jocs Olímpics a Rio de Janeiro (2016) Brasil. En totes les cites esportives, Bolt ha aconseguit l'or en les tres categories, sense excepció, acumulant fins a vuit ors olímpics i onze títols mundials.Ara bé, aquest últim, Bolt s'acomiadarà a Londres (2017, Regne Unit), aquesta nit amb la prova de relleus i amb una medalla de bronze a la butxaca, en la seva prova reina, els 100 m. Des del 2008 mantenia la seva imbatibilitat en aquesta prova fins que Justin Gatlin li ha trencat aquest rècord el dia de la seva última cursa de 100m.Una mala sortida no podrà fer oblidar els èxits i els bons moments que ens ha regalat aquest gran atleta. A continuació ens recordem alguns: