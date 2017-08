L'exblaugrana Xavi Hernández revela qui podria ser el substitut de Neymar

Un dels millors jugadors del F.C. Barcelona de tots els temps ha parlat sobre el cas Neymar i recomana al club blaugrana quin seria el recanvi més adequat per cobrir la marxa del brasiler. L'excapità Xavi Hernández i actual jugador de l'Al-Sadd SC de Qatar, està sorprès com la resta de culers pel fitxatge de Neymar pel PSG.Xavi, en una entrevista al diari francès "l'Equipe" , recorda que "és estrany que un jugador no vulgui quedar-se al Barça. Feia 17 anys que no passava, des que Luis Figo va marxar al Reial Madrid". A més, considera que tot va ser molt estrany, "no va donar cap explicació, va deixar el Barça sense fer una roda de premsa ni res".Que Neymar hagi marxat no treu potencial al Barça, segons Xavi, qui recorda que "tenim Messi, el millor jugador del món. Suárez, el millor davanter. Piqué, Iniesta, Busquets, els millors en la seva posició al camp".Xavi Hernández vol que el Barça segueixi sent el millor equip i club del món i per aquest motiu recomana que es fitxi Jean Michaël Seri, jugador del Niça, que seria ideal per cobrir la fugida de Neymar. Segons l'egarenc, Seri "és fantàstic i té ADN Barça".