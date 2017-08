Les fotos de les xarxes socials permeten detectar les persones que pateixen depressió

Les xarxes socials s'han convertit en una part essencial de la nostra vida i alhora, són el mirall de moltes persones. Tant és així que han provocat que s'hagi fet una gran quantitat d'estudis i investigacions sobre aquest fenomen. Un dels últims ha conclòs amb una novetat important. Científics nord-americans han descobert un sistema d'alerta primerenca per detectar la depressió a través de les fotos a les xarxes socials. Segons els investigadors, les imatges es tornen més blaves, grises i fosques i mostren menys cares.Els mateixos han demostrat que, de la mateixa manera que la gent pot mostrar la seva tristesa a través del llenguatge corporal i el comportament, la depressió també es revela en les imatges de les xarxes socials.La nova investigació, publicada a la revista EPJ Data Science , demostra que els ordinadors, aplicant l'aprenentatge automàtic, poden detectar amb èxit persones deprimides a partir de pistes en les seves fotos d'Instagram. La taxa de detecció és un 70% més fiable que la taxa d'èxit del 42% de metges de medicina general que diagnostiquen la depressió en persona."Això apunta cap a un nou mètode per a la detecció precoç de la depressió i altres malalties mentals emergents -diu Chris Danforth, un professor de la Universitat de Vermont que codirigir el nou estudi amb Andrew Reece de la Universitat Harvard-. Aquest algoritme de vegades pot detectar depressió abans que es faci un diagnòstic clínic".Després d'analitzar les fotos de voluntaris, utilitzant les idees d'una investigació psicològica ben establerta, sobre les preferències de les persones sobre brillantor, color i ombrejat. "L'anàlisi de píxels de les fotos al nostre conjunt de dades va revelar que els individus deprimits en la nostra mostra tendien a publicar fotos que eren, de mitjana, més blaus, més fosques i més grisos que les publicades per individus sans", escriuen Danforth i Reese en un bloc per acompanyar el seu nou estudi.Els mateixos científics van trobar que els voluntaris saludables van triar filtres d'Instagram, com "Valencia", que van donar a les seves fotos un to més càlid i brillant. Entre les persones deprimides el filtre més popular era "Inkwell", i feien les fotos en blanc i negre."En altres paraules, les persones que pateixen depressió tenien més probabilitats d'afavorir un filtre que literalment eliminava tot el color de les imatges que volien compartir", escriuen els científics.Les cares a les fotos també van resultar una pista per proporcionar senyals sobre la depressió. Els investigadors van trobar que les persones deprimides eren més propenses que les persones sanes a publicar una foto amb cares de persones, però aquestes fotos tenien menys rostres de mitjana que les de persones sanes.L'estudi també mostra que el model d'ordinador va ser capaç de detectar signes de depressió abans que la persona fos diagnosticada. "Això podria ajudar a arribar a un metge abans", diu Danforth.Aquest estudi encara no és una prova diagnòstica però és una prova del concepte d'una nova forma d'ajudar a la gent, apunten els científics.