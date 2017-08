Un cotxe cau del cel a Texas (i és a punt de provocar una desgràcia)

Un cotxe cau del cel a Austin, a Texas (Estats Units). Això és el que va pensar el conductor d'un vehicle 4x4 que estava intentant maniobrar quan de sobte va veure com un altre vehicle li aixafava la part del darrere, però sense més conseqüències.Tot apunta que un cotxe va caure d'un pis superior d'un pàrquing de la ciutat americana però per causes que es desconeixen va caure al buit. Els testimonis de l'incidient no van dubtar en anar a socórrer el conductor que tot i l'espectacularitat de les imatges, va resultar ferit greu però va poder salvar la vida.Els fets van passar 13 de juliol però les imatges s'han fet públiques ara.